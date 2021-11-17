Женщина начала носить откровенную одежду на пенсии и прославилась в соцсетях

Пенсионерка начала снимать ролики, на которых она позирует в откровенных образах, и обрела славу в TikTok. На ее аккаунт обратили внимание в The Sun.

Пользовательница соцсети Сьюзи (Susie) регулярно делится на платформе кадрами повседневной жизни, на которых демонстрирует свой «молодежный» образ жизни, модные предпочтения, а также участвует в различных флешмобах. В частности, она позирует перед камерой в облегающих ярких нарядах, блузках с декольте и оголяющих живот топах.

«Я обзавелась множеством молодых друзей, а потом они узнали, что мне 56 лет. У меня пятеро детей, я давно стала бабушкой. Я питаюсь здоровой едой и могу перетанцевать их всех субботней ночью, а также я могу делать становую тягу с весом больше, чем они», — поделилась Сьюзи.

По словам женщины, как только ее дети выросли и переехали в собственное жилье, она решила «делать все, что пожелает». «С тех пор я начала отдавать предпочтение кроп-топам, и это цепляет людей, потому что я бабушка», — заявила она.

В настоящий момент на TikTok-аккаунт Сьюзи подписаны 321 тысяча человек, а ее видеозаписи собирают по несколько тысяч просмотров. «Мисс, давайте будем честными. Ну какие 56 лет? Вам же максимум 46!», «Ого, я не могу поверить, что тебе 56! Так держать, красавица», «Ты уверена, что тебе уже достаточно лет, чтобы сидеть в TikTok?» — делают комплименты ее поклонники под одним из постов.

В октябре пенсионерка из России также начала ходить в модной одежде и прославилась в социальных сетях. 67-летняя блогерша с никнеймом @zvezdanina, проживающая в Московской области, регулярно публикует видео, в которых демонстрирует результаты своего преображения. На размещенных кадрах она позирует в оверсайз-нарядах ярких цветов, толстовках, джинсах, шапках и других популярных у молодежи аксессуарах.