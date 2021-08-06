Российские пенсионерки устроили пикет с требованием запретить Louis Vuitton

Видео: @nemalahov

Российские пенсионерки устроили пикет с требованием запретить продажу сумок Louis Vuitton, видео с выступлением женщин появилось в Telegram-канале «НеМалахов».

На кадрах пять пожилых женщин держат в руках листы формата А4 с напечатанными на них логотипами бренда. Пенсионерки попросили запретить в стране продажу продукции этой марки. «Во время Второй мировой войны они сотрудничали с нацистами. Мало того, шили сумки из человеческой кожи», — заявили пенсионерки. Кроме того, россиянки недовольны ценовой политикой производителя, так как стоимость изделий для граждан страны недоступны.

«Очень раздражает. Просим убрать с территории России этот бренд. Нам они ни в коем случае не нужны. Чтобы ни одной штуки не осталось. Где угодно продавайте, но только не в России», — резюмировали женщины и сожгли «плакаты».

Louis Vuitton — французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров под одноименной торговой маркой.

В июне чехол для ластика Louis Vuitton за десятки тысяч рублей подняли на смех в сети. Речь идет о серебристой цепочке с прямоугольным кулоном в виде ластика в чехле коричневого цвета с монограммой бренда. Стоимость украшения Eraser Necklace составила 810 долларов (60,3 тысячи рублей).

