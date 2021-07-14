Названы самые популярные модные бренды в мире

Итальянский дом моды Gucci вновь стал самым популярным брендом в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

Согласно отчету, Gucci занял первую строчку рейтинга, составленного по итогам второго квартала 2021 года. Эксперты связали успех люксовой марки с совместной коллаборацией Gucci с брендом Balenciaga, а также съемкой рекламной кампании GucciBeloved с телеведущим Джеймсом Корденом и певцом Гарри Стайлсом.

Известно, что на второй и третьей позициях в списке самых востребованных производителей одежды расположились Dior и Nike, которые поменялись местами по сравнению с прошлогодним рейтингом. Замкнули пятерку лидеров бренды Louis Vuitton и Prada.

Отмечается, что в список также вошли такие марки, как Balenciaga, Moncler, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Versace и Fendi, а также Burberry, Off-White, Alexander McQueen, Valentino, Loewe, Givenchy, Balmain, Jacquemus и Rick Owens.

Модный дом Gucci не раз удостаивался звания самого популярного бренда в мире. Например, его признали наиболее известным в первом квартале 2021 года, а также разместили на первом месте во втором и третьем кварталах 2020 года.

Рейтинг Lyst составляется одноименной платформой поиска модной одежды, которая отслеживает поведение более девяти миллионов покупателей в месяц. Данные собираются на основе поисковых запросов в Google и соцсетях, а также розничных продаж.