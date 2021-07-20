Французский модный дом Louis Vuitton впервые выпустил электронику за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает портал The Verge.

Речь идет о музыкальном динамике Horizon Light Up, который по форме напоминает юлу или летающую тарелку. Устройство выполнено в черном цвете, на его поверхность нанесена фирменная монограмма бренда. Цена аппарата составляет 2890 долларов (215 тысяч рублей).

Представители люксовой марки заявляют, что Horizon представляет собой уникальное сочетание моды и технологий. По их словам, динамик из нержавеющей стали также может служить как элемент домашнего декора или стильный аксессуар.

Известно, что колонка появится в продаже на сайте Louis Vuitton 31 июля. На данный момент товар доступен для предзаказа.

В июне чехол для ластика Louis Vuitton за десятки тысяч рублей подняли на смех в сети. Речь идет о серебристой цепочке с прямоугольным кулоном в виде ластика в чехле коричневого цвета с монограммой бренда. Стоимость украшения Eraser Necklace составила 810 долларов (60,3 тысячи рублей).