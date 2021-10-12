Российская пенсионерка начала ходить в молодежных нарядах и прославилась в сети

Пенсионерка из Московской области позирует для роликов в TikTok в одежде ярких цветов

Пенсионерка из России начала ходить в модной одежде и прославилась в социальных сетях. Ролики появились на ее странице в TikTok.

67-летняя блогерша с никнеймом @zvezdanina, проживающая в Московской области, регулярно публикует видео, в которых демонстрирует результаты своего преображения. На размещенных кадрах она позирует в оверсайз-нарядах ярких цветов, толстовках, джинсах, шапках и других популярных у молодежи аксессуарах. Кроме того, женщина часто носит макияж и меняет оттенок волос.

Публикации героини материала регулярно становятся вирусными и набирают миллионы просмотров. На данный момент на нее подписаны 2,7 миллиона человек, а в общей сложности на момент публикации все ее посты набрали 36,1 миллиона лайков. «Сейчас пытаюсь модно одеваться, быть на одной волне с молодежью», — призналась блогерша в описании одного из роликов.

Пользователи сети восхищаются внешностью и стилем @zvezdanina в комментариях. «Почему бабушка одевается лучше, чем я?», «Какая вы красивая!», «Вам можно позавидовать, потому что не у всех такая сильная энергия, как у вас, я восхищаюсь», «Вы очень красивая и молодежная», «Хочу такую же бабушку!», «Какая крутая женщина», — высказывались они.

Ранее в марте фотографию пенсионерки из России разместили в европейском модном журнале Vogue. 83-летняя жительница Челябинска Лидия Тучкова поучаствовала в семейной фотосессии вместе с родственницами по случаю 8 Марта. Автором съемки стала фотохудожница Саша Саматова.