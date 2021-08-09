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Vogue впервые снял для обложки трансгендера ради борьбы со стандартами красоты

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Изображение: @voguemagazine

Редакторы американской версии модного журнала Vogue впервые поместили на обложку трансгендерную модель ради борьбы со стандартам красоты. Фотография появилась на странице издания в Instragram.

На размещенном кадре манекенщицы позируют в офисе журнала напротив работника, который редактирует один из вариантов сентябрьского первого разворота. Известно, что в съемке приняли участие восемь моделей, среди которых оказались трансгендер Ариэль Николсон (Ariel Nicholson), а также плюс-сайз-манекенщицы Юми Ню (Yumi Nu) и Прешес Ли (Precious Lee).

Помимо названных знаменитостей, в фотосессии снялись супермодели Белла Хадид, Кайя Гербер, актриса Шерри Ши и американская манекенщица южносуданского происхождения Анок Яй. Кроме того, на обложке также запечатлена дочь поп-исполнительницы Мадонны Леон Лурдес.

«В этом выпуске восемь американских моделей, представляющих новое поколение в моде, встретились с Vogue, чтобы поразмышлять о меняющейся индустрии», — подчеркнули авторы нового номера в описании к опубликованному посту, который набрал больше 261 тысячи лайков.

Автором съемки выступил популярный нью-йоркский фотограф Итан Джеймс Грин (Ethan James Green), который неоднократно сотрудничал с Vogue и крупными модными домами.

Ранее в марте фотографию пенсионерки из России разместили в европейском модном журнале Vogue. 83-летняя жительница Челябинска Лидия Тучкова поучаствовала в семейной фотосессии вместе с родственницами по случаю 8 Марта. Автором съемки стала фотохудожница Саша Саматова.

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