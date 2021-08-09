Vogue впервые снял для обложки трансгендера ради борьбы со стандартами красоты

Редакторы американской версии модного журнала Vogue впервые поместили на обложку трансгендерную модель ради борьбы со стандартам красоты. Фотография появилась на странице издания в Instragram.

На размещенном кадре манекенщицы позируют в офисе журнала напротив работника, который редактирует один из вариантов сентябрьского первого разворота. Известно, что в съемке приняли участие восемь моделей, среди которых оказались трансгендер Ариэль Николсон (Ariel Nicholson), а также плюс-сайз-манекенщицы Юми Ню (Yumi Nu) и Прешес Ли (Precious Lee).

Помимо названных знаменитостей, в фотосессии снялись супермодели Белла Хадид, Кайя Гербер, актриса Шерри Ши и американская манекенщица южносуданского происхождения Анок Яй. Кроме того, на обложке также запечатлена дочь поп-исполнительницы Мадонны Леон Лурдес.

«В этом выпуске восемь американских моделей, представляющих новое поколение в моде, встретились с Vogue, чтобы поразмышлять о меняющейся индустрии», — подчеркнули авторы нового номера в описании к опубликованному посту, который набрал больше 261 тысячи лайков.

Автором съемки выступил популярный нью-йоркский фотограф Итан Джеймс Грин (Ethan James Green), который неоднократно сотрудничал с Vogue и крупными модными домами.

Ранее в марте фотографию пенсионерки из России разместили в европейском модном журнале Vogue. 83-летняя жительница Челябинска Лидия Тучкова поучаствовала в семейной фотосессии вместе с родственницами по случаю 8 Марта. Автором съемки стала фотохудожница Саша Саматова.