Модель-андрогин из российского села стал героем обложки журнала Vogue

Российская модель-андрогин Николай Шигаев, известный под псевдонимом Ник Франк, стал героем обложки итальянской версии журнала Vogue. Интервью мужчины появилось на E1.ru.

По словам уроженца села Максимовка Самарской области, во время пандемии коронавируса он решил самостоятельно устроить фотосессию, так как не имел возможности отправиться к профессионалу. Мужчина позировал обнаженным, лежа на старом матрасе рядом с рассадой. Полученные кадры Франк отправил в редакцию Vogue Italia и в конечном итоге попал на обложку журнала.

Россиянин рассказал, что родители были против его увлечения модой, поэтому по их инициативе он поступил в медицинский университет и переехал в Самару. Во время учебы ему впервые предложили принять участие в фотосессии, после которой мужчина решил продолжить сниматься.

«Я пытался сделать тесты и попасть в агентство, но услышал "нет" практически от 30 фотографов, — признался манекенщик. — В агентства Самары меня не брали, приглашали только в школы, а это всегда выкачивание денег». Франк объяснил, что по этой причине решил стать андрогином, привлекая таким образом к своей персоне внимание общественности.

На данный момент модель сотрудничает с различными брендами, например, Modadianna, Jb и Holy fingers jewellery. Кроме того, его приглашают на съемки различные журналы, такие как Hunter, Feroce и First.

Ранее в марте фотографию пенсионерки из России разместили в европейском модном журнале Vogue. 83-летняя жительница Челябинска Лидия Тучкова поучаствовала в семейной фотосессии вместе с родственницами по случаю 8 Марта. Автором съемки стала фотохудожница Саша Саматова.