Раскрыто количество недовольных уровнем своего дохода россиян

Почти две трети россиян (69 процентов) недовольны своим нынешним доходом, об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «СберНПФ» и Rambler&Co.

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Также было раскрыто количество довольных своим доходом, таких оказалось 16 процентов. Почти каждый десятый (9 процентов) собирается увеличивать заработок, который определяет как средний. Еще шесть процентов сказали, что денег им на все хватает и получается даже откладывать.

Треть опрошенных (34 процента) для увеличения дохода стараются следить за своим бюджетом и не тратить лишнего. Еще четверть (26 процентов) хотят больше работать или ищут место получше, восемь процентов повышают уровень своей финансовой грамотности, а пять процентов получают дополнительное образование.

Кроме того, восемь процентов россиян отправляют «запросы на богатство» во Вселенную, а два процента следуют денежным приметам, по одному проценту опрошенных надеются на наследство и уверены, что притянуть деньги поможет заставка на телефоне с монетами или купюрами. Около 15 процентов ничего не делают, чтобы увеличить свой доход.

У 34 процентов накопления пока небольшие, еще 10 процентов начали копить недавно или планируют это сделать в ближайшее время. У четырех процентов опрошенных сбережений, по их собственной оценке, хватит даже на пенсию.

Ранее сообщалось, что 57 процентов россиян считают свое материальное положение средним, 18 процентов им довольны, а почти 24 процента жалуются на бедность