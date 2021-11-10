Четверть россиян пожаловались на бедность

Более половины россиян, 57 процентов, считают свое материальное положение средним; 18 процентов им довольны; а почти четверть, 24 процента, жалуются на бедность. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные на сайте организации.

За последние два-три месяца об ухудшении своего материального положения рассказали 24 процента респондентов, 7 процентов заметили улучшение, 67 процентов указали, что ничего не изменилось.

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На будущий год оптимистичные и пессимистичные ожидания распределились практически поровну. Так, 19 процентов опрошенных считают, что их материальное положение улучшится, а 18 процентов готовятся к ухудшению.

Больше всего на позитивный лад настроены молодые люди (35 процентов ждут улучшения), негативный прогноз чаще дают люди в возрасте 46-60 лет и жители городов-миллионников за исключением Москвы.

По сравнению с июньским опросом доля тех, кто говорит о среднем и хорошем материальном положении выросла, а доля жалующихся на плохое упала до минимума за десять лет. Также наибольшей (44 процента) с 2012 года оказалась доля тех, кто не ждет никаких изменений в перспективе года.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития намерено пересмотреть данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018-2020 годы. Представить уточненные данные ведомство намерено в марте следующего года.