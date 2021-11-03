Доходы и сбережения россиян пересчитают

В марте 2022 года в России опубликуют пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018–2020 годы. Об этом в среду, 3 ноября, сообщают «Известия» со ссылкой на презентацию об итогах деятельности и задачах на будущее Минэкономразвития.

Как пишет издание, ведомству предстоит обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей благосостояния россиян. Поэтому в ближайшем будущем планируется изменить методы расчета объема платных услуг населению, а также доходов и расходов россиян с учетом дополнительных источников трат и сбережений, следует из презентации.

В Росстате пояснили, что при оценке платных услуг теперь будут учитывать такие новые источники информации, как доходы самозанятых, новые сервисы — каршеринг и курьерскую доставку, а также фитнес-центры. Помимо этого, с 2022 года планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в IT-сфере — онлайн-кинотеатрах, платных подписках на игровые сервисы, облачных хранилищах.

Новая методика подсчета позволит «точнее оценивать баланс доходов и расходов, анализировать поведение граждан в различных экономических условиях и прогнозировать возможные последствия тех или иных решений», пояснили в Росстате.

Ранее Росстат подсчитал, что рост реальных располагаемых доходов россиян ускорился до максимума за 11 лет и составил 8,1 процента. Реальные располагаемые доходы россиян выросли в годовом выражении в третьем квартале после того, как увеличились на 7,4 процента во втором квартале. С начала 2021 года рост составил 4,1 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года. Реальные располагаемые доходы граждан превысили уровень до пандемии.