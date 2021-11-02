Россиянам пообещали рост зарплат

Зарплаты в большинстве российских компаний вырастут на шесть процентов в период с мая 2021 по апрель 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на обзор компании EY.
Магнитогорский металлургический комбинат сообщил, что в июле 2021 года повысил тарифные ставки работников на 6,5 процента. «Северсталь» пообещала повышение окладов в апреле следующего года. Размер будет зависеть от уровня годовой инфляции и индивидуальных показателей сотрудника. Сеть гипермаркетов «Лента» не только увеличила зарплаты в октябре 2021 года, но и выплатила премии по итогам 2020 года практически всем работникам. Также в прошлом году компания ввела надбавку в 15 процентов от оклада за работу в условиях повышенной нагрузки.
Однако повышение зарплат не восстановит покупательскую способность населения из-за высоких темпов инфляции, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. В начале октября Минэкономразвития ухудшило прогноз по годовой инфляции — с 5,8 до 7,4 процента. По данным Росстата на 25 октября, годовые темпы инфляции достигли 7,9 процента. Кроме того, увеличение окладов не по карману большинству компаний, только начавших восстановление после пандемийного кризиса, отметил Пискунов.
С ним не согласен коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. По данным компании, в третьем квартале 2021 года фонд оплаты труда увеличился на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Работодателям приходится повышать зарплаты из-за дефицита кадров, считает Корицкий.
При семипроцентной инфляции недостаточно прибавить к окладам по шесть процентов, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Граждане с небольшим доходом особенно чувствительны к инфляции: они тратят большую часть средств на продукты, дорожающие быстрее промышленных товаров, пояснил эксперт.
Российских сотрудников ожидает не только повышение зарплат, но и сокращение рабочих мест. Оптимизировать персонал в 2021 году планируют восемь процентов компаний. В 2020 году на сокращения пошли 11 процентов работодателей. При этом 40 процентов компаний намерены расширить штат в среднем на 14 процентов.
Еще один тренд 2020 года — сокращение премирования. Так, поощрительные надбавки выплатил 71 процент компаний (в 2019 году — 93 процента). Экономия связана с необходимостью минимизировать издержки в кризисный период, считают в ЕY.
Несмотря на ослабление коронавирусных ограничений, 70 процентов компаний по-прежнему используют удаленный формат работы. Чаще всего работают из дома специалисты и представители линейного менеджмента. Сотрудники высшего звена управления, рабочие и вспомогательный персонал работают в основном из офиса.
В исследовании приняли участие 212 фирм с присутствием во всех экономических районах России. Информация собрана по 800 предприятиям из сфер потребительских товаров, IT, энергетики, химической отрасли и нефтегазовой промышленности.
В начале октября президент России Владимир Путин назвал главным врагом страны бедность миллионов граждан. Он отметил, что низкие доходы угрожают стабильному развитию страны и предложил направить на социальную поддержку россиян 41,5 триллиона рублей в ближайшие три года.