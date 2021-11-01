Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Москве

Больше всего в Москве готовы заплатить специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости, врачу и экономисту, следует из рейтинга вакансий с самыми высокими зарплатами, составленного порталом «Работа.ру». Данные со ссылкой на документ приводит РИА Новости.

Ведущий специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости в столице может заработать до 550 тысяч рублей в месяц. Среди требований к соискателю называют высшее образование в области финансов, бизнеса или инженерии и опыт индивидуального предпринимательства. Кроме того, кандидату необходимо пройти тестирование на предрасположенность к профессии.

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Врачу-терапевту на строительном объекте предлагают заработок в размере 457 тысяч рублей. Однако соискателя ждет необычный режим работы — трехмесячная вахта с перелетом из Москвы. Кандидат должен иметь опыт не менее шести лет, обладать навыком аускультации легких и знать основные патологические изменения. Питание, проживание, перелет и спецодежда сотрудника обеспечиваются за счет работодателя.

В финансово-инвестиционную компанию приглашают экономиста планово-экономического отдела с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника будет входить разработка финансовых моделей, оценка инвестиционных проектов, ведение деловой переписки и участие в согласованиях. Аналогичный доход — до 340 тысяч рублей — может себе обеспечить также PHP-разработчик с опытом не менее пяти лет. Компания, разместившая вакансию, предлагает возможность удаленной работы и спецпредложения от партнеров экосистемы Сбера.

Сервисному инженеру по ремонту телевизоров в Москве обещают зарплату в размере 300 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется опыт работы на компонентном уровне, стаж не менее трех лет, знание схемотехники и типовых неисправностей по брендам. По данным «Работы.ру», столько же может заработать в столице управляющий спортивно-оздоровительным центром. Соискателя предупреждают о ненормированном рабочем дне, а в качестве преимуществ потенциального сотрудника называют опыт работы в фитнес-индустрии, медицине или центрах красоты.

До 230 тысяч рублей в месяц предлагают детскому стоматологу-терапевту в частной клинике. Зарплата складывается из нескольких составляющих — оклада, ставки за количество отработанных часов и процента от приема. От специалиста ждут наличия профильного медицинского образования, действующего сертификата по детской стоматологии и опыта работы не менее пяти лет.

В октябре аналитики «Работа.ру» также перечислили самые высокооплачиваемые профессии на удаленке в России. В топ-3 вошли разработчик, использующий язык программирования Golang, с зарплатой до 450 тысяч рублей в месяц, специалист по тендерам с заработком до 300 тысяч рублей в месяц, а также главный дизайнер интерьера, которому готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц.