Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что разработчик, использующий язык программирования Golang, может зарабатывать на удаленке до 450 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется опыт коммерческой разработки не менее пяти лет, навык проектирования систем с нуля, знание Golang и GraphQL, а также умение разрабатывать архитектуру высоконагруженных отказоустойчивых решений и писать надежный код и проводить его проверку.

Авторы исследования сообщили, что специалист по тендерам может получать до 300 тысяч рублей в месяц. От сотрудника требуются аналитические способности, самоорганизованность, знание законодательства в области проведения конкурсных торгов, умение работать с тендерной документацией и вести переговоры.

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В список высокооплачиваемых профессий также попал главный дизайнер интерьера, которому готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется, в частности, опыт работы в высоком ценовом сегменте от трех лет, портфолио, владение программным обеспечением.

До 100 тысяч рублей может зарабатывать оценщик. У соискателя должно быть высшее образование и квалификационный аттестат, а также участие в профессиональной саморегулируемой организации.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян (31 процента) считают, что профессиональное выгорание является весомой причиной для смены работы. Среди других поводов для смены профессии респонденты назвали желание повысить доход (так ответили около 37 процентов). По мнению каждого пятого опрошенного (20 процентов), люди готовы уйти из профессии из-за отсутствия перспективы карьерного роста. Причиной для смены работы также может послужить состояние здоровья, не позволяющее работать по профессии (такой вариант допускают 12 процентов опрошенных).