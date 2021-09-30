Почти треть россиян оказались готовы сменить профессию из-за выгорания

Почти треть россиян (31 процента) считают, что профессиональное выгорание является весомой причиной для смены работы. Об этом говорится в исследовании портала «Работа в России», передает ТАСС.

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Среди других поводов для смены профессии респонденты назвали желание повысить доход (так ответили около 37 процентов). По мнению каждого пятого опрошенного (20 процентов), люди готовы уйти из профессии из-за отсутствия перспективы карьерного роста. Причиной для смены работы также может послужить состояние здоровья, не позволяющее работать по профессии (такой вариант допускают 12 процентов опрошенных).

Большинство россиян (51 процент) уверены, что кризис может и не наступить, если человек сразу нашел себя в профессии. Каждый пятый считает, что профессиональное выгорание приходит после 30 лет, еще 21 процент уверены, что оно чаще всего наступает у людей после 40 лет.

В 2020 году с профессиональным выгоранием в мире столкнулись 32 процента женщин и 28 процентов мужчин, говорится в исследовании McKinsey и LeanIn.org. При этом каждая третья женщина задумывалась над тем, чтобы уйти с работы или сменить ее за последний год, по сравнению с каждой четвертой в начале пандемии коронавируса.

При этом у россиян самой частой причиной для смены работы назван отказ руководства поднять им зарплату.