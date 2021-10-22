Экономика
 
Последние новости
В России вырастут цены на колбасы и сосиски
Норвегия придумала способ спасти исчезающий вид рыбы
«Прогресс МС-17» пристыковался к модулю «Наука»
Стремление спасти планету обернется подорожанием еды
Роспотребнадзор оценил влияние мер против коронавируса на заболеваемость
В Роспотребнадзоре назвали пожизненный медотвод к вакцинации от COVID-19
В России предложили отслеживать ЛГБТ-пропаганду в соцсетях
Российская синхронистка рассказала о порванных во время выступлений купальниках
Девушка пожаловалась на огромную грудь и комментарии мужчин
Новости партнеров

Названы российские регионы-лидеры кредитного благополучия

«Известия»: северные регионы России вошли в топ-5 лидеров кредитного благополучия
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Фонда развития гражданского общества на основании проведенного исследования назвал российские регионы, лидирующие в рейтинге кредитного благополучия населения по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом пишут «Известия».

Рейтинг, куда вошли 35 российских регионов, составлялся на основе данных ЦБ и Росстата, а также анализа среднего размера зарплаты, потребительской корзины и количества просроченных займов. В пятерку лидеров вошли северные регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Магаданская область, Ненецкий автономный округ (НАО), Чукотка и Сахалинская область. Также в первой десятке списка оказались Камчатский край, Москва, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Мурманская область.

Индекс кредитного благополучия отражает, сколько минимальных региональных потребительских корзин содержит свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты. Как пояснил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, рейтинг показывает, какую часть дохода россияне тратят на погашение долгов.

Кроме того, исследование выявило регионы с самой высокой средней зарплатой. Лидерами стали ЯНАО (143 тысячи рублей), Чукотка (132 тысячи рублей), Магаданская область (118 тысяч рублей), Камчатка — 107 тысяч рублей и Москва (105,2 тысячи рублей). Меньше всего эти показатели у Чечни (30 тысяч рублей, Дагестана (32,3 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (32, 6 тысячи рублей), Ингушетии (35,1 тысячи рублей) и Крыма (37,4 тысячи рублей).

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что по итогам 2021 года сильнее всего номинальная зарплата увеличится у жителей Москвы, Тамбовской области, Санкт-Петербурга, а также в Калмыкии и Забайкальского края. Наиболее высокие темпы роста ожидаются в Москве и Тамбовской области — они достигнут 9,8 процента. Худшая динамика заработков граждан наблюдается в Коми: прирост окажется ниже инфляции и составит четыре процента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подсчитаны возможные потери российской экономики от введения ограничительных мер
Российским учителям пообещали изменить зарплату
Нескольким категориям россиян повысят зарплату в октябре
В России предложили увеличить МРОТ
Ряду россиян повысят зарплату в октябре
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
20:4120 октября

Украина подала заявку на участие в сертификации «Северного потока-2»

20:2520 октября

Дефицит чипов ударил по Renault

20:0120 октября

В Китае предсказали повышение налогов для богатых

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
19:2320 октября

Названо преимущество криптовалюты над золотом

20:0320 октября

Сечин призвал Индию к сотрудничеству по всей цепочке создания стоимости

18:5320 октября

Российский фондовый рынок закрылся ростом

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
18:2920 октября

США защитятся от угрозы Китая

17:3620 октября

Миллионам европейцев предсказали бедность из-за высоких цен на газ

17:2320 октября

МВФ одобрил экономическую политику России во время пандемии

Россия
Минпросвещения направило регионам рекомендацию о каникулах в школах
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
В Москве объявлен локдаун.
 
В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса.
Кого переведут на удаленку и кто будет соблюдать домашний режим?
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Выдачу кредитов россиянам смогут ограничить
Путин провозгласил конец капитализма
Путин напророчил усугубление кризиса продовольствия в мире
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
В Общественной палате попросят дополнительные меры поддержки бизнеса
Все материалы
Силовые структуры
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк отправили в колонию на три месяца
Расследование дела о похищенной недвижимости в Москве завершено
Банде налетчиков из ФСБ запросили большие тюремные сроки
«На воле будет сложнее, чем в тюрьме»
Самый авторитетный вор в законе вышел на свободу. Как его встретит преступный мир?
Организовавшую подпольное казино россиянку приговорили к трем годам тюрьмы
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги Европы
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Бывший чемпион UFC рассказал об угрозах со стороны промоушена
Партнерский материал
Все тот же «Спартак», новый «Локо».
Лига Европы в разгаре. Выделяем главное и верим в российские клубы
Петр Ян отказался называть Стерлинга по имени и предложил альтернативы
Партнерский материал
Тест «Зенита», судный день «Барсы»
Групповой этап Лиги чемпионов дошел до середины. Выделяем самое важное
«Зениту» посоветовали избавиться от Дзюбы
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Правительство сделает поблажки некоторым СМИ с иностранным финансированием
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
Телезрителям показали порно во время прямого эфира
Блогерша запросила свои личные данные у крупного интернет-магазина и удивилась
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Женщина отказалась готовить и убирать для мужа из-за одного факта
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Стилисты перечислили вновь вернувшиеся в моду тренды из 2000-х
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Голливудский актер обругал Гарри Стайлса за фото в платье на обложке Vogue
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Эмма Уотсон посетила ковровую дорожку впервые за два года и подверглась критике
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Дочь Анджелины Джоли появилась на ковровой дорожке в старом платье матери
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Hyundai готовит Creta с новым дизайном
Тяжеловесы: рассматриваем конкурентов нового Lexus LX
Внедорожники, которые не дадут японскому вездеходу спать спокойно
УАЗ берет курс на электромобили
Автомобили, которых вы не ожидали от Peugeot
Победитель Indianapolis 500, первый кабриолет с жесткой крышей и другие
Дизайн нового Range Rover рассекретили за неделю до премьеры
Победы Баварии: эпохальные модели BMW
Однодверный компакт, великолепные родстеры, первый электрокар и другие машины
Land Rover показал первую фотографию нового Range Rover
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали проводить кастинги для арендаторов квартир
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Угольный гигант проспонсирует борьбу с изменением климата
Названы районы Москвы с самым заметным ростом цен на новостройки
Алена Водонаева решила купить квартиру для кота
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы