Названы российские регионы-лидеры кредитного благополучия

Фонда развития гражданского общества на основании проведенного исследования назвал российские регионы, лидирующие в рейтинге кредитного благополучия населения по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом пишут «Известия».

Рейтинг, куда вошли 35 российских регионов, составлялся на основе данных ЦБ и Росстата, а также анализа среднего размера зарплаты, потребительской корзины и количества просроченных займов. В пятерку лидеров вошли северные регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Магаданская область, Ненецкий автономный округ (НАО), Чукотка и Сахалинская область. Также в первой десятке списка оказались Камчатский край, Москва, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Мурманская область.

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Индекс кредитного благополучия отражает, сколько минимальных региональных потребительских корзин содержит свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты. Как пояснил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, рейтинг показывает, какую часть дохода россияне тратят на погашение долгов.

Кроме того, исследование выявило регионы с самой высокой средней зарплатой. Лидерами стали ЯНАО (143 тысячи рублей), Чукотка (132 тысячи рублей), Магаданская область (118 тысяч рублей), Камчатка — 107 тысяч рублей и Москва (105,2 тысячи рублей). Меньше всего эти показатели у Чечни (30 тысяч рублей, Дагестана (32,3 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (32, 6 тысячи рублей), Ингушетии (35,1 тысячи рублей) и Крыма (37,4 тысячи рублей).

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что по итогам 2021 года сильнее всего номинальная зарплата увеличится у жителей Москвы, Тамбовской области, Санкт-Петербурга, а также в Калмыкии и Забайкальского края. Наиболее высокие темпы роста ожидаются в Москве и Тамбовской области — они достигнут 9,8 процента. Худшая динамика заработков граждан наблюдается в Коми: прирост окажется ниже инфляции и составит четыре процента.