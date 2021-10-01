Нескольким категориям россиян повысят зарплату в октябре

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм» рассказала, что в октябре нескольким категориям россиян повысят зарплаты.

По словам специалиста, с 1 октября на 3,7 процента будут проиндексированы оклады военнослужащим, это было заложено еще в трехлетнем проекте бюджета на 2021-2023 годов.

Кроме того, в октябре проиндексируют зарплаты бюджетников. Обычно размер индексации определяется на региональном уровне и зависит от отраслевой специфики. При этом он не может быть меньше федерального уровня. Однако в 2021 году минимально требуемый уровень повышения будет одинаковый не у всех.

Финогенова пояснила, одной части госслужащих зарплаты повысят как минимум на 6,6 процента. Для другой части — прежде всего экономистов, психологов, задействованных в бюджетной сфере, повышение составит 3,8 процента.

Также профессор напомнила, что с октября практически все детские пособия, а также пособия женщинам по беременности и родам, уходу за ребенком и пособия по безработице будут поступать только на карту «Мир». Если у получателя пособий ее нет, то деньги поступят на банковский счет. Получить их можно будет лично в кассе банка или через почтовый перевод.

Ранее сообщалось, что увеличения зарплаты не стоит ожидать сотрудникам сфер, указанных в майских указах президента России. К ним относятся медицинские работники, педагоги, воспитатели детских садов, ученые и другие. Для этих россиян зарплата традиционно индексируется с 1 января.

В октябре зарплату повысят следующим категориям бюджетников: сотрудникам, работающим в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов, а также в других организациях.