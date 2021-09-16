Каждому четвертому россиянину повысили зарплату

Около 24 процентов опрошенных россиян заявили, что им повысили зарплату с начала года, треть из них работает в сфере производства и промышленности. Об этом сказано в исследовании «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»)

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Из тех, у кого вырос заработок, почти каждый четвертый трудится в области транспорта и логистики, 12 процента — в строительстве, 8 процентов — в сфере IT и телекома, 6 процентов — в кафе и ресторанах. В опросе приняли участие 6 тысяч человек из всех регионов России.

«Повышение чаще получают именно сотрудники тех сфер, которые больше всего пострадали от оттока мигрантов — производство, строительство и транспорт. На сегодняшний день многие компании из этих отраслей все еще находятся в процессе восстановления докризисных показателей. Улучшение условий труда позволяет работодателям привлекать к работам местных жителей или соседних регионов», — отметил коммерческий директор «Работа.ру» Владимир Корицкий.

Ранее стало известно, что только у 45 процентов россиян есть накопления, из них 15 процентов откладывают деньги регулярно. Около 80 процентов опрошенных заявили, что имеющихся сбережений им хватит на три месяца. Оказалось, что в среднем россияне откладывают 150-200 тысяч рублей (около 10-20 процентов от дохода).

В августе компания FinExpertiza подсчитала доходы россиян в переводе на картошку. В первой половине года на среднюю российскую зарплату можно было купить 1232 килограмма картофеля. Это означает, что с января по май россияне смогли позволить себе на 447 килограммов картофеля, или на 26,6 процента, меньше, чем годом ранее.

