Сотрудники Wildberries пожаловались на неадекватные зарплаты

Сотрудники компании Wildberries создали петицию, в которой потребовали от руководства компании пересмотреть условия оплаты труда. Из обращения работников следует, что сейчас их зарплаты неадекватны объему задач.

Авторы петиции жалуются, что «в последние месяцы на рабочих местах сложилась крайне неблагоприятная обстановка», связанная с введением новой системы оплаты труда менеджеров пунктов самовывоза, в которой введены нормативы по обработке поступившего товара. Однако работнику пункта необходимо выступать еще и кассиром, а загруженность точек Wildberries сильно выросла в период пандемии, когда потребители стали чаще пользоваться онлайн-магазинами.

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«Местные руководители филиальных сетей все чаще идут на сознательные односторонние нарушения трудового договора, фактически вынуждая менеджеров работать сверх установленного трудовым договором графика рабочего времени, не имея установленных интервалов для перерывов в работе, и новые мотивационные условия "на скорость" нисколько не облегчили и не простимулировали труд менеджеров, фактически сведя на нет работу сверх графика», — говорится в обращении.

Сотрудники некоторых пунктов недополучили за август 2021 года до 40 тысяч рублей из-за нововведений, утверждают авторы петиции. «Пожалуйста, вдумайтесь в эту цифру. 40 тысяч рублей — это заработная плата отдельного сотрудника. Человек, работающий за двоих, получил вдвое меньшую заработную плату. Данную ситуацию, данную мотивацию и данные расчеты мы, менеджеры пунктов самовывоза, считаем неприемлемой и считаем, что необходимо в срочном порядке ее изменить», — сказано в документе.

Авторы петиции требуют перерасчета и доплаты за прошлый месяц на основании системы, действовавшей в июне, а также считают нужным в целом пересмотреть актуальные требования и установить перерывы в работе в рамках закона. После публикации обращения на странице появилась информация о том, что сотрудникам пообещали пересчитать зарплаты «за минимально возможный период». Однако авторы петиции призвали продолжать оставлять подписи. К моменту написания новости обращение поддержало около 1700 человек.

В августе Wildberries оказалась также вовлечена в скандал с участием международных платежных систем Visa и Mastercard. В компании ввели разные условия для оплаты с использованием иностранных карт и с использованием российских сервисов, которые делают Visa и Mastercard менее выгодными для покупателей. Зарубежные компании сочли это введением дополнительной комиссии, в результате чего между сторонами возник конфликт. Visa пригрозила штрафами тем банкам, которые будут выполнять условия Wildberries.

