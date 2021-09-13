Еще один магазин решил ввести скидки по примеру Wildberries

Российская сеть магазинов электрического инструмента «220 Вольт» планирует ввести скидки при оплате товаров отечественными платежными системами. Об говорится в пресс-релизе компании Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В компании сообщили, что «220 Вольт» обратилась к ней за консультацией по вопросу ведения аналогичной платежной политики.

«Продолжающийся рост тарифов со стороны международных платежных систем, а также подтверждение со стороны регуляторов правомерности новой ценовой политики Wildberries вызвало всплеск интереса со стороны российского бизнеса», — сообщили в компании. Там пообещали оказать всем ритейлерам юридическую и административную поддержку, если они последуют примеру Wildberries. Компания обвинила иностранные платежные системы «в незаконном вмешательстве в российский частный бизнес и давлении извне». В компании пригрозили информировать российские профильные ведомства обо всех нарушения закона и угрозах российскому финансовому сектору.

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По данным Wildberries, с момента запуска скидочной системы с 16 августа 2021 года доля российских платежных систем выросла в два раза и теперь составляет более 50 процентов. Скидку в размере двух процентов от стоимости товара получают пользователи за оплату товаров российскими платежными системами — картой «Мир», SberPay или Системой быстрых платежей (СБП). Платежные системы Visa и Mastercard раскритиковали Wildberries. Они считают, что компания не предоставляет скидку, а вводит наценку. Visa пригрозила банкам-эквайерам штрафом, если они продолжат исполнять такие транзакции.

Роспотребнадзор встал на сторону Wildberries в споре. В ведомстве заявили, что компания не нарушила права покупателей, поскольку в предоставленной скидке нет признаков дискриминации. Глава Центробанка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что не находит поводов для вмешательства в конфликт Wildberries с Visa и Mastercard. Она назвала происходящее предметом договорных отношений.