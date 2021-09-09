РБК: с 1 февраля 2022 года Visa поднимет комиссии за оплату картами в магазинах

Платежная система Visa 1 февраля 2022 года изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров. Об этом сообщает РБК.

Для супермаркетов комиссия за прием карт вырастет с 1 до 1,3 процента. А крупные магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы лишатся льготного тарифа — сейчас интерчейндж для них установлен на уровне 1-1,65 процента, позднее он будет зависеть от категории карты, которой совершена оплата, и будет варьироваться от 1,5 до 2,3 процента.

Представитель Visa объяснил, что система «периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — сказал он.

В Visa подчеркнули, что интерчейндж не является доходом платежной системы, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры. «Этот инструмент позволил платежному рынку России в кратчайшие сроки стать одним из самых инновационных в мире», — резюмировали в компании.

Ранее российский филиал Visa начал расследование после того, как онлайн-ретейлер Wildberries ввел двухпроцентную комиссию для оплаты иностранными картами, а исключение сделала для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay. Из-за этого разгорелся конфликт.

3 сентября финансовый директор онлайн-ретейле Wildberries Владимир Бакин рассказал, что Ццелью Visa и Mastercard было напугать банковское сообщество и оказать на них давление, потому что компании переживают за свои доходы.

Ранее сообщалось, что если банки-эквайеры, работающие с Wildberries, будут начислять дополнительную комиссию при покупках по картам Visa, то им грозит штраф в 25 тысяч долларов.