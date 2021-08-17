Visa ополчилась на Wildberries из-за скидок

Российский филиал международной платежной системы Visa ополчился на маркетплейс Wildberries из-за скидок при оплате покупок через российских конкурентов компании, пишут «Ведомости».

Расследование касается комиссии, введенной Wildberries при оплате покупок через международные платежные системы. На транзакции, совершенные посредством платежной системы «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) от Центробанка и сервиса SberPay.

«Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными», — рассказали изданию в пресс-службе Visa, добавив, что действия Wildberries негативно сказываются на клиентах и бизнесе.

по подсчетам Wildberries, благодаря скидкам при оплате отечественными системами и сервисами покупатели смогут суммарно экономить около 40 миллионов рублей в день. при этом само введение дополнительной комиссии маркетплейс объяснил более низкими по сравнению с иностранными конкурентами комиссиями, взимаемыми «Миром», СБП и SberPay.

Комиссии международных платежных систем за обработку транзакций (наряду с комиссией за эквайринг является частью торговой уступки, уплачиваемой торговыми точками) в среднем составляют два процента, отметили представители Wildberries.

Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассказал, что ведомство не может применить меры воздействия в отношении Wildberries, поскольку не обладает данными о его доминирующем положении на рынке.