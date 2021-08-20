Visa задумала штрафовать банки на тысячи долларов из-за конфликта с Wildberries

Visa направила банкам письмо о штрафах в 25 тысяч долларов за комиссии в Wildberries

Если банки-эквайеры, работающие с Wildberries, будут начислять дополнительную комиссию при покупках по картам Visa, то им грозит штраф в 25 тысяч долларов, пишет ТАСС со ссылкой на письмо платежной системы, направленное на фоне развития конфликта с российским онлайн-ретейлером.

В Visa задумали применять санкции против финансовых учреждений, которые не примут меры до конца месяца. Размер штрафа будет расти до тех пор, пока банки не изменят свою политику. Visa также попросила их сообщить об итогах расследования ситуации с возможными дополнительными комиссиями.

О перспективе штрафов ТАСС сообщили источники в банковской сфере. Один из собеседников агентства рассказывал об обращении платежной системы. Сообщалось, что компании стало известно о наценке, которая при соблюдении новых правил Wildberries взимается при оплате покупки Visa. Сам онлайн-ретейлер, в свою очередь, 20 августа подчеркнул, что иностранные системы давят на российские банки из-за нововведений.

Ранее российский филиал Visa начал расследование после того, как Wildberries ввела двухпроцентную комиссию для оплаты иностранными картами, а исключение сделал для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay. В Wildberries говорили, что лишь указали тарифы платежных систем. «Теперь наши пользователи видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках на Wildberries», — поясняли там.