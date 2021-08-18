Власти отреагировали на спор Wildberries и Visa

Пресс-служба Роспотребнадзора отреагировала на спор онлайн-магазина Wildberries и российского филиала международной платежной системы Visa, сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что Wildberries не нарушила права покупателей, поскольку в предоставленной скидке нет признаков дискриминации. Там отметили, что в судебной практике существует подход, допускающий установление различных цен для потребителей разных категорий.

Материалы по теме Яблочный «Мир». В Apple Pay появятся карты российской национальной платежной системы Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Ранее российский филиал Visa начал расследование после того, как Wildberries ввела двухпроцентную комиссию при оплате товаров картами Visa и MasterCard. Исключение сделали для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay. Глава Mastercard в России Алексей Малиновский сообщил, что в компании внимательно анализируют ситуацию и обеспокоены возможной дискриминацией миллионов клиентов. В Visa заявили, что действия маркетплейса негативно сказываются на потребителях и на бизнесе. Там считают, что покупатели должны сами выбирать наиболее удобный способ оплаты.

В Wildberries ответили, что не вводили дополнительных комиссий, а лишь указали тарифы платежных систем, предоставив покупателям возможность выбора. В компании подсчитали, что при оплате отечественными системами и сервисами покупатели сэкономят около 40 миллионов рублей в день.

Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявил, что ведомство не может применить меры воздействия в отношении Wildberries, поскольку отсутствуют данные о его доминирующем положении на рынке.