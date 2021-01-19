Тимати решил конкурировать с «Авито»

Российский певец Тимати решил купить долю в стартапе, который будет конкурировать с «Авито», OZON и Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о стриминговой платформе для шопинга Stream Sail «Телестар Медиа». Певец приобрел в приложении долю в 25 процентов. Покупка обошлась ему в один миллион долларов.

Ранее сообщалось, что Тимати, чье настоящее имя Тимур Юнусов, подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда с его сценическим псевдонимом в названии. Под товарным знаком «Тимати» певец сможет изготавливать и продавать одежду, обувь и головные уборы, а также заниматься строительством, ремонтом, стиркой одежды и уничтожением вредителей. Помимо прочего, «Тимати» сможет предоставлять ветеринарные, психологические и медицинские услуги, в том числе осуществлять процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), заниматься садоводством и уничтожением сорняков.

В 2020 году Тимати объявил об уходе из собственного лейбла Blackstar и решении стать независимым агентом. Позднее стало известно, что певец зарегистрировал новую компанию под названием «Ракета» в которой он стал единственным собственником и гендиректором. Она будет заниматься, например, организацией и постановкой концертов, работой с музыкальными группами, отдельными артистами, актерами и танцорами.