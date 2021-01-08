Тимати станет брендом

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда с его сценическим псевдонимом в названии. Соответствующие документы оказались в распоряжении агентства «Москва».

Согласно заявке, товарный знак «Тимати» регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25, 37 и 44. Таким образом музыкант сможет изготавливать и продавать под этим брендом одежду, обувь и головные уборы, а также заниматься строительством, ремонтом, стиркой одежды, уничтожением вредителей. Кроме того, рэпер сможет предоставлять медицинские, психологические и ветеринарные услуги, заниматься садоводством и уничтожением сорняков, а также предоставлять услуги по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

В июле 2020-го Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками». Артист также заявил, что больше не имеет отношения к другим представителям Black Star и будет заниматься собственной камерной компанией. Он при этом сохранил учредительские доли в бургерных, картингах и автомойках Black Star и стал единственным владельцем парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров того же бренда.

Позднее стало известно, что рэпер зарегистрировал новую компанию «Ракета». Он — единственный собственник и гендиректор компании, которая была зарегистрирована 22 июля. Судя по документам, «Ракета» будет заниматься организацией и постановкой концертов, работой музыкальных групп, отдельных артистов, актеров и танцоров. Также у нового юрлица зарегистрированы специализации на аренде, работе рекламных агентств, копировании носителей информации и развлекательной деятельности.