Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию

Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета». Об этом сообщает The Bell.

Уточняется, что хип-хоп-артист является единственным собственником и гендиректором компании, которая была зарегистрирована 22 июля. Судя по документам, «Ракета» будет заниматься организацией и постановкой концертов, работой музыкальных групп, отдельных артистов, актеров и танцоров. Также у нового юрлица зарегистрированы специализации на аренде, работе рекламных агентств, копировании носителей информации и развлекательной деятельности.

Помощница Тимати отказалась комментировать появление «Ракеты», а также уход артиста с лейбла Black Star. При этом отмечается, что новая компания, скорее всего, названа в честь трека, который рэпер записал в 2018 году.

Ранее Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками». Артист также заявил, что больше не имеет отношения к другим представителям Black Star и будет заниматься собственной камерной компанией. Он при этом сохранил учредительские доли в бургерных, картингах и автомойках Black Star и стал единственным владельцем парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров того же бренда.