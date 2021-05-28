Богатейшую женщину России выдвинули в наблюдательный совет ВТБ

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам исключить из списка кандидатов в новый состав главу «Траста» Александра Соколова и рекомендовать в него основательницу Wildberries и богатейшую женщину России Татьяну Бакальчук. Об этом сообщили в четверг, 27 мая, в пресс-службе банка.

«Наблюдательным советом также был внесен ряд предложений в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет банка ВТБ: исключить из списка кандидатуру Соколова Александра Константиновича на основании его письменного заявления и включить в него кандидатуру Бакальчук Татьяны Владимировны в качестве независимого члена наблюдательного совета банка ВТБ», — отмечается в сообщении.

По словам президента и председателя правления ВТБ Андрея Костина, чьи слова передала пресс-служба банка, увеличение количества независимых членов, безусловно, повышает качество корпоративного управления. «Это важно для банка как для социально-ответственного бизнеса, разделяющего принципы ESG», — отметил он.

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России в феврале этого года. С начала года она заработала 443 миллиона долларов, подняв состояние до 9,53 миллиарда. Это превышает стоимость активов Елены Батуриной, которая была богатейшей россиянкой с 2004 года.

Ранее самым богатым человеком страны оказался владелец и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин. Состояние Потанина насчитывает 32 миллиарда долларов, при этом отмечается, что с начала 2021 года он потерял 622 миллиона долларов, а заработал чуть больше двух миллиардов.