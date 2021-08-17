Wildberries ответил на обвинения Visa

Крупнейший в России маркетплейс Wildberries ответил на обвинения платежной системы Visa из-за скидок при оплате покупок через российских конкурентов компании. Позицию интернет-магазина «Ленте.ру» изложила его пресс-служба.

Wildberries утверждает, что не вводил каких-либо дополнительных комиссий, а лишь выделил тарифы платежных систем. «Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему», — отметили в компании.

Также маркетплейс настаивает, что предложил покупателям самостоятельно выбирать, какой платежной системой пользоваться. «Теперь наши пользователи видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках на Wildberries», — говорится в сообщении.

Ранее 17 августа Visa начала собственное расследование из-за комиссии, которую Wildberries ввел для клиентов, оплачивающих покупки с помощью международных платежных систем. Для транзакций через платежную систему «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) от Центробанка и сервис SberPay комиссии не действуют.

По подсчетам Wildberries, за счет оплаты через российские системы и сервисы покупатели смогут ежегодно экономить до 40 миллионов рублей.