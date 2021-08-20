Visa пошла на обострение конфликта с Wildberries

Если банки-эквайеры, работающие с Wildberries, будут проводить транзакции с наценкой по картам Visa, то им грозят штрафы со стороны платежной системы, пишет ТАСС со ссылкой на источники в банковской сфере. Visa пошла на обострение конфликта с российским онлайн-ретейлером, который ранее ввел комиссию при оплате товаров ее картами, а также картами MasterCard.

Один из собеседников агентства утверждает, что Visa направила банкам обращение, где просит расследовать ситуацию, предупредив о санкциях. В письме говорится, что компании стало известно о наценке, которая при соблюдении новых правил Wildberries взимается при оплате покупки Visa. «Платежная система подчеркнула, что если это действительно так, то это нарушение правил платежной системы. И если кто-то из банков будет проводить операции с наценкой, то для такого банка возможны штрафные санкции», — отметил источник ТАСС.

Сам онлайн-ретейлер, в свою очередь, 20 августа подчеркнул, что иностранные системы давят на российские банки из-за нововведений. «Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — сказали в компании, заявив также о «запугивании» и недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных организаций.

Ранее российский филиал Visa начал расследование после того, как Wildberries ввела двухпроцентную комиссию для оплаты иностранными картами. Исключение в российском ретейлере сделали для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay. В Wildberries заявляли, что не вводили дополнительных комиссий, а лишь указали тарифы платежных систем. «Теперь наши пользователи видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках на Wildberries», — поясняли там.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, считают, что Wildberries не нарушила права покупателей, признаков дискриминации там не видят. Ведомство указало на существование в практике подхода по установке разных цен для разных потребителей.

