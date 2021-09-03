Раскрыты мотивы конфликта Visa и Mastercard с Wildberries

Целью Visa и Mastercard было напугать банковское сообщество и оказать на них давление, потому что компании переживают за свои доходы. Такие мотивы платежных систем раскрыл «Ленте.ру» финансовый директор Wildberries Владимир Бакин.

Ранее российский филиал Visa начал расследование после того, как Wildberries ввела двухпроцентную комиссию для оплаты иностранными картами, а исключение сделала для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay. Из-за этого разгорелся конфликт.

«На наш взгляд, международные платежные системы стараются всячески избежать дискуссий о высоких комиссиях. О том, что в Европе, Америке, Азии они устанавливают одни правила, а для нас — другие», — отметил он. Россияне вынуждены переплачивать из-за неуемного аппетита западных платежных систем, считает Бакин.

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«Но есть и альтернатива — можно предложить покупателям самим выбирать наиболее выгодные им платежные инструменты, что мы и сделали — и подобная практика есть и в других странах», — подчеркнул финдиректор Wildberries. Беспокойство западных финансовых организаций вызвало то, что их доходы в России могут значительно упасть, если «рассказать честно о том, как все устроено».

Бакин добавил, что компания не договаривалась о скидках с МИРом и другими российскими платежными системами. Бенефициарами российские платежные системы стали только потому, что предлагают более конкурентные тарифы, подчеркнул он.

За вторую половину августа объемы платежей по карте МИР взлетели на 62 процентов, через SberPay – в 5,4 раза, через Систему Быстрых платежей — в 2,8 раза. МИР уже обогнала зарубежные платежные системы и заняла первое место по популярности на Wildberries, рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что если банки-эквайеры, работающие с Wildberries, будут начислять дополнительную комиссию при покупках по картам Visa, то им грозит штраф в 25 тысяч долларов.