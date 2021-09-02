Костин выступил против преференций Visa и Mastercard при оплате на Wildberries

Глава ВТБ выступил против преференций для российских компаний на Wildberries

Глава ВТБ Андрей Костин высказался против преференций для платежных систем при оплате покупок на Wildberries. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

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«Вопрос сложный. Я думаю, что не должно быть монополий и преференций для иностранных платежных систем. А преференции для российских, наверное, это было бы неправильно. Я всегда выступаю за равные условия», — объяснил Костин.

Конфликт начался после того, как компания Wildberries ввела двухпроцентную комиссию для оплаты иностранными картами, а исключение сделала для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay. Из-за этого российский филиал Visa начал расследование.

Банки-эквайеры онлайн-ретейлера Wildberries не нашли в этом нарушений, отметив, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях. В Wildberries напомнили, что предоставили россиянам возможность выбирать наиболее удобные и выгодные им платежные системы, позволив таким образом экономить на покупках.

Ранее стало известно, что если банки-эквайеры, работающие с Wildberries, будут начислять дополнительную комиссию при покупках по картам Visa, то им грозит штраф в размере 25 тысяч долларов.