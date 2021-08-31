В Wildberries рассказали о реакции банков на конфликт с Visa и Mastercard

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries рассказал «Ленте.ру», что банки-эквайеры компании направили ответы на письма Visa и Mastercard, в которых те просили разобраться с введением новых комиссий при оплате картами.

Ранее российский филиал Visa начал расследование после того, как Wildberries ввела двухпроцентную комиссию для оплаты иностранными картами, а исключение сделала для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay. Из-за этого разгорелся конфликт.

Представители банковского сообщества начали получать письма с угрозами штрафных санкций от иностранных платежных систем, отметили в Wildberries. Банки отреагировали на это, отметив, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях.

«Несмотря на оказываемое давление, банки настаивают, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам», — отметили в Wildberries. В компании напомнили, что предоставили россиянам возможность выбирать наиболее удобные и выгодные им платежные системы, позволив таким образом экономить на покупках:

«Подобная практика существует во многих зарубежных странах. И если говорить о дискриминации пользователей, о которой заявляли МПС, не является ли дискриминацией то, что российским покупателям недоступны те же условия от западных платежных систем, что и гражданам других стран, а также не наблюдаем мы дискриминацию российского бизнеса, для которого тарифы платежных систем значительно выше, чем на других рынках?» — задаются вопросом в Wildberries.

В компании считают, что ситуация с монопольно высокими тарифами для российской экономики должна поменяться. В Wildberries подчеркнули, что будут и «дальше демонстрировать россиянам честную и открытую политику в отношении цен на товары и предоставлять возможность экономить на покупках».

Ранее стало известно, что если банки-эквайеры, работающие с Wildberries, будут начислять дополнительную комиссию при покупках по картам Visa, то им грозит штраф в 25 тысяч долларов.