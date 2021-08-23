Wildberries похвастались результатами конфликта с Visa и Mastercard

Клиенты Wildberries изменили свои предпочтения в выборе платежных систем из-за нововведений, сделавших менее выгодной оплату с использованием Visa и Mastercard, следует из сообщения самого ретейлера, поступившего в редакцию «Ленты.ру». В Wildberries похвастались тем, что изменения связаны с «открытой и честной позицией компании, выступающей против скрытых комиссий».

До изменений первые места занимали иностранные платежные системы. В результате, после того, как 16 августа компания предложила скидки при оплате через российские сервисы, к 20 августа самой популярной стала оплата через систему «Мир». «Как мы уже неоднократно подчеркивали, введение скидок не нарушает ни российское законодательство, ни правила самих международных платежных систем. После того, как в Wildberries довели информацию до покупателей о скидках при оплате различными платежными системами, как мы видим, они сделали свой выбор», — рассказали в пресс-службе.

При этом нововведения уже спровоцировали конфликт Wildberries и Visa. 20 августа стало известно, что эта платежная система направила в банки-эквайеры, работающие с Wildberries, письмо, где предупредила о штрафе в 25 тысяч долларов при начислении дополнительных комиссий по своим картам. В Visa задумали применять санкции против финансовых учреждений, которые не примут меры до конца месяца.

После появления новых двухпроцентных комиссий на Wildberries Visa начала расследование. Глава Mastercard в России Алексей Малиновский говорил, что в компании обеспокоены возможной дискриминацией миллионов клиентов. В онлайн-магазине, в свою очередь, подчеркивали, что лишь указали тарифы платежных систем, а пользователи получили возможность сэкономить.