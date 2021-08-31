Wildberries похвасталась результатами развития конфликта с Visa

После нововведений, сделавших менее выгодным оплату покупок на Wildberries через иностранные системы Visa и Mastercard, клиенты продолжают активнее использовать российские сервисы, следует из сообщения компании, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В Wildberries похвастались тем, что в результате изменений дали «возможность выбирать наиболее удобные и выгодные им платежные системы, позволив таким образом экономить на покупках». За две недели объемы платежей по карте «Мир» выросли на 62 процента, через SberPay — в 5,4 раза, через «Систему быстрых платежей» — в 2,8 раза, объяснили в пресс-службе.

Также в компании рассказали о дальнейшем развитии конфликта с Visa, спровоцированного нововведениями. Иностранная компания в середине августа направила банкам-эквайерам письмо, где предупредила о штрафах за начисление дополнительных комиссий при оплате своими картами. Wildberries считает, что речь идет не о дополнительных комиссиях по Visa и Mastercard, а о скидках при оплате через российские сервисы.

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Ретейлер заявляет, что оказывает финансовым организациям «необходимую консультационную и правовую поддержку». Однако, как пишет Frank Media со ссылкой на источник в одном из банков-эквайеров Wildberries, кредитные учреждения, наоборот, просят российскую компанию перестать нарушать правила международных платежных систем и отменить дополнительные комиссии.

Изменения в системе оплаты покупок произошли в середине августа, после чего Visa начала расследование, а глава Mastercard в России Алексей Малиновский отметил, что в компании обеспокоены возможной дискриминацией миллионов клиентов.