Центробанк отказался решать конфликт Wildberries с Visa и Mastercard

Набиуллина не нашла для ЦБ поводов вмешаться в конфликт Wildberries с Visa и Mastercard

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что не находит поводов, по которым следует вмешаться в конфликт российского ретейлера Wildberries с международными платежными системами Visa и Mastercard. В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора она отказалась считать ситуацию чем-то чрезвычайным. Видео опубликовано на странице ЦБ в YouTube.

По ее словам, все происходящее остается предметом договорных отношений. В Банке России не считают, что имеет место нарушение законодательства, а значит, и оснований для каких-либо решений нет.

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Противостояние продолжается с середины августа, когда Wildberries объявила о скидках в размере двух процентов от стоимости товара при оплате заказов картами «Мир», Системой быстрых платежей или SberPay. В компании объяснили такую политику значительно более низкой стоимостью транзакций российских платежных систем.

После этого Visa начала расследование по поводу действий ретейлера, посчитав, что речь идет о дискриминации, что негативно сказывается на потребителях и бизнесе.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор «Мира») Владимир Комлев подчеркнул, что происходящее связано исключительно с решением Wildberries. Российская платежная система, по его словам, никаких особых условий ретейлеру не предоставляла.

Менее чем через неделю после начала действия скидок в Wildberries сообщили, что карты «Мир» стали самым популярным способом оплаты среди покупателей.

