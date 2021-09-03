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Глава «Мира» разъяснил ситуацию со скидками при оплате покупок на Wildberries

Гендиректор «Мира» Комлев: оператор не вводил особых скидочных правил для Wildberries
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир») Владимир Комлев в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме прокомментировал ситуацию со скидками ретейлера Wildberries («Вайлдберриз») для российских платежных систем.

По его словам, платежная система «Мир» не вводила каких-либо специальных правил для Wildberries, это исключительно инициатива компании. При этом он отметил, что с начала акции доля «Мира» в маркетплейсе выросла.

Комлев также указал на то, что называть подобную ситуацию прецедентом нельзя. По его словам, на рынке есть целый ряд областей, в которых такие надбавки по тем или иным причинам разрешены — например, при оплате коммунальных услуг или связи с клиента берут дополнительные 1,5 процента, и эта комиссия введена уже на уровне платежных систем.

16 августа российский маркетплейс Wildberries ввел акцию, в соответствии с которой цена покупок при оплате Visa и Mastercard на 2 процента превышает цены при оплате этих же товаров с помощью российских платежных систем. В компании это предложение расценивают как скидку для пользователей карт «Мир», Системы быстрых платежей и Sberpay, однако международные платежные системы расценивают такой механизм как дополнительную комиссию.

Представители Wildberries сообщили «Ленте.ру», что клиенты уже изменили свои предпочтения в выборе платежных систем — самой популярной за четыре дня после введения комиссии стала оплата через «Мир».

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