Банки решили штрафовать на миллион долларов из-за конфликта Visa и Wildberries

Сумма штрафа, который грозит банкам-эквайерам Wildberries при начислении дополнительной комиссии при оплате картами Visa из-за новых правил онлайн-ретейлера, может доходить до миллиона долларов, пишет Frank Media со ссылкой на письмо платежной системы кредитным организациям.

Минимальная сумма штрафа составляет 25 тысяч долларов, однако будет увеличена, если банк не согласится изменить свою политику, следует из правил, приложенных к обращению. Там есть и пункт о «преднамеренных» или «значительных» нарушениях, которые могут отрицательно сказаться на репутации Visa.

Умышленными нарушениями в компании решили считать те случаи, когда банк знал о требованиях, но осознанно продолжал действовать в прежнем режиме. В этих ситуациях Visa может оштрафовать кредитное учреждение на 50 тысяч долларов, и, если нарушение не устранят или оно повторится, то сумма может составить от ста тысяч до миллиона долларов.

О самом письме с предупреждением о штрафах 20 августа писал ТАСС. О возможных санкциях на фоне конфликта платежной системы и российского онлайн-магазина агентству сообщили источники в банковской сфере. Российский филиал Visa начал расследование после того, как Wildberries ввел двухпроцентную комиссию при оплате иностранными картами, а исключение сделал для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay.

В самом Wildberries утверждают, что речь идет о введении скидок при оплате через российские сервисы. В компании сообщили «Ленте.ру», что клиенты уже изменили свои предпочтения в выборе платежных систем — самой популярной за четыре дня после введения комиссии стала оплата через «Мир».