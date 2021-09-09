Названы последствия изменения тарифной политики Visa для держателей карт

Эксперт Российского института стратегических исследований и кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал «Ленте.ру», каким образом отобразится изменение части межбанковских комиссий при оплате товаров, которые будут введены платежной системой Visa в феврале будущего года. По словам специалиста, компания таким образом компенсирует свое недополучение прибыли за период пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2022 года Visa изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров. Так, для супермаркетов комиссия за прием карт вырастет с 1 до 1,3 процента. А крупные магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы лишатся льготного тарифа — на данный момент интерчейндж для них установлен на уровне 1-1,65 процента, позднее он будет зависеть от категории карты, которой была совершена оплата, и будет варьироваться от 1,5 до 2,3 процента.

Представитель Visa объяснил, что система «периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — сказал он.

В Visa подчеркнули, что интерчейндж не является доходом платежной системы, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры.

Перед нами успокаивающие реплики в сторону потребителя, хотя комиссия и увеличится

Михаил Беляев сообщил, что в первую очередь Visa стремится получить по своим операциям повышенные доходы. «Хотя она и ссылается на то, что основной доход все-таки получает банк-эмитент, то есть тот, который выпускает ту самую карту, однако каждая компания стремится к повышению собственной прибыли. Visa не исключение», — отметил экономист.

Он считает, что причиной стал коронавирус. «Visa пошла на этот шаг потому, что в результате пандемии есть определенные затруднения в функционировании экономики, в том числе в розничном звене, а Visa в основном занимается его обслуживанием. Для того, чтобы компенсировать свое недополучение прибыли, она делает вот этот шаг, хотя ссылается на то, что ни для кого такое повышение тарифов, в основном для потребителей, никак не скажется. Это такое стандартное объяснение их действий и успокаивающие такие реплики в сторону потребителя, хотя на самом деле мы видим, что комиссия по карте у нас несколько увеличится», — заявил Беляев.

Эксперт Российского института стратегических исследований подчеркнул, что в интересах и банков, и платежной системы, и бизнеса, который пользуется услугами Visa, нужно было бы сделать так, чтобы комиссия для потребителя не повышалась. «Надо выстраивать таким образом платежи, чтобы не поступаться своей собственной прибылью и привлекать новых клиентов, чтобы они платили в основном в безналичной форме. Когда вы платите картой, вы освобождаете магазин от таких процедур как прием, пересчет, инкассация денег. То есть вы освобождаете магазин от определенной части расходов, которую они бы несли, если бы вы расплачивались наличными. Таким образом экономя деньги магазина, он в свою очередь должен бы был вам идти на встречу. Привлекать к себе таких потребителей и поощрять их расплачиваться банковской картой. Но у нас практика совершенно другая», — заметил специалист.

Ранее российский филиал Visa начал расследование после того, как онлайн-ретейлер Wildberries ввел двухпроцентную комиссию для оплаты иностранными картами, а исключение сделала для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay. Из-за этого разгорелся конфликт.

3 сентября финансовый директор онлайн-ретейлера Wildberries Владимир Бакин рассказал, что целью Visa и Mastercard было напугать банковское сообщество и оказать на них давление, потому что компании переживают за свои доходы.

Ранее сообщалось, что если банки-эквайеры, работающие с Wildberries, будут начислять дополнительную комиссию при покупках по картам Visa, то им грозит штраф в 25 тысяч долларов.