Россиянам назвали отрасли с наибольшим темпом роста зарплат

«Известия»: больше всего выросла зарплата в отраслях, связанных с производством еды

За последние десять лет номинальные зарплаты росли во всех отраслях российской экономики, однако повышались они разными темпами, сообщают «Известия» со ссылкой на доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольгу Лебединскую.

Отмечается, что за почти десять лет больше всего — на 283,6 процента — увеличился заработок в секторах, связанных с производством еды (сельское, рыбное, лесное хозяйства).

На втором месте рэнкинга находится здравоохранение с показателем роста на 277,1 процента. Лебединская отметила, что медицинским работникам помогли региональные программы поддержки и развития здравоохранения, а также нацпроект «Здравоохранение».

Сфера образования заняла третье место в списке отраслей по темпам роста зарплат с показателем 266 процентов. На увеличение доходов преподавателей оказали влияние стимулирующие выплаты, индексация зарплаты, а также нацпроект «Образование», подчеркнула Лебединская.

Замыкают топ-5 отраслей с наибольшим темпом роста зарплат металлургическое и химическое производства с темпами увеличения доходов на 257,3 процента и на 242,6 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что с 1 октября произойдет индексация зарплаты россиянам, которые работают в ряде бюджетных организаций. Зарплату повысят сотрудникам, которые работают, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.