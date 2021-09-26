Россиянам напомнили о повышении зарплаты с октября

С 1 октября произойдет индексация зарплаты россиянам, которые работают в ряде бюджетных организаций. Об этом напоминает «МК».

Зарплату повысят сотрудникам, которые работают, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.

Как пишет издание, в среднем зарплата вырастет примерно на 4 процента, этот показатель может меняться в зависимости от региона и профессии. Российские субъекты смогут самостоятельно определить размер надбавки, при этом ее величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне. Также произойдет индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.

Однако индексация не затронет сотрудников тех бюджетных сфер, которые упоминаются в майских указах президента. К ним относятся медработники, педагоги и другие, поскольку им индексируют оклады с 1 января.

Ранее президент России Владимир Путин поручил, чтобы российским военнослужащим и правоохранителям проиндексировали зарплату в 2022-2023 годах. Поручение должно быть реализовано до 1 октября.