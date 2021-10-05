Российским учителям пообещали изменить зарплату

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство страны разрабатывает постановление, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, сообщает «Российская газета».

Матвиенко рассказала, что в прошлом году Совфед направил обращение к правительству с рекомендацией ввести единую систему оплаты труда педагогических работников дошкольных и школьных образовательных организаций. Она пообещала, что в рамках пилотного проекта зарплаты учителям изменят в шести регионах России.

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Сенатор отметила, что низкий оклад педагогов в значительном числе российских регионов негативно отражается на престиже профессии, практическом обеспечении качества и доступности образования. Из-за низкого дохода преподавателей наблюдается их межрегиональная миграция в субъекты страны, где специалисты получают большую прибыль.

«В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей», — подчеркнула Матвиенко.

Политик также отметила важную роль женщин в образовании, которые составляют более 80 процентов работников дошкольного и школьного образования.

«Жизнь показала, что женщины успешно справляются с этой работой. В то же время им порой бывает непросто сочетать ее с миссией жен, матерей. Возникают и препятствия в карьерном росте», — заключила она.

Матвиенко также оценила уровень российского образования. По ее мнению, оно находится на подъеме как по российским, так и по международным меркам.