В Совфеде оценили уровень российского образования

Председатель Совфеда Матвиенко: российская школа находится на подъеме по всем меркам

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала текущий уровень российского образования. Оно находится на подъеме, подчеркнула сенатор в колонке для «Российской газеты».

Глава Совфеда оценила ситуацию, сложившуюся в российском образовании, подчеркнув, что оно переживало «непростые годы». Однако сейчас отечественная школа находится на подъеме по всем меркам: как по российским, так и по международным.

«Так, в группе лидеров отечественная начальная и средняя школа. Мы на высоких позициях по качеству математического и естественно-научного образования. Наши команды не раз становились победителями международных олимпиад по математике, физике, биологии», — отметила она.

Сенатор добавила, что учителям приходится адаптироваться под современные технологии и использовать новые приемы в подаче материала. Этот фактор также улучшает качество российского образования.

«Современный учитель обязан обладать основательными компетенциями в сфере информационных технологий. Без этого он не в состоянии полноценно участвовать в проектах, связанных с созданием цифровой среды в школьном образовании, пользоваться ее инструментами, механизмам», — уверена Матвиенко.

Политик также поздравила педагогов с Днем учителя и выразила им «глубокую признательность за ваш созидательный, благородный, самоотверженный труд». Праздник в России традиционно отмечается 5 октября.

Ранее президент России Владимир Путин поручил объявить в стране 2023 год годом педагога и наставника. Он также попросил разработать и утвердить план мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения русского педагога, основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского.