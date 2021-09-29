Стал известен новый формат школьных проверочных работ после поручения Путина

Минпросвещения России будет проводить в школах страны всероссийские проверочные работы (ВПР) вместо региональных для сокращения их количества. О новом формате проверочных работ сообщается на сайте министерства.

Об этом стало известно после поручения президента России Владимира Путина сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, дополнительные проверочные и контрольные работы создают излишнюю нагрузку на преподавателей.

«Есть поручение президента по снижению количества контрольных работ, и у нас есть уже универсальный и проверенный инструмент — ВПР. Верифицированный контент, соответствие федеральным государственным образовательным стандартам», — сказал министр, отметив, что эта замена даст возможность оценить качество знаний учащихся без дополнительных затрат времени и сил.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость сокращения числа контрольных работ в школах. По словам депутата Олега Смолина, около 30 процентов времени школьники тратят не на получение и усвоение нового материала, а на контроль полученных знаний, что мешает общему процессу образования.