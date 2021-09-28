Рособрнадзор заявил о сократившемся числе контрольных после поручения Путина

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки заявила о сократившемся числе контрольных после поручения президента России Владимира Путина. Об этом во вторник, 28 сентября, пишет РИА Новости.

Так, по словам представителей Рособрнадзора, ведомство уже провело работу по оптимизации числа контрольных в школах, а рекомендации в регионы были направлены еще в августе.

Ранее российский лидер поручил обеспечить сокращение контрольных и проверочных работ в школах и доложить об этом до 1 июля 2022. По словам Путина, это необходимо для обеспечения обоснованного режима контроля знаний, а также актуальности мониторинга качества образования в стране.