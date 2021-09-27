В российских школах сократят количество контрольных работ

Владимир Путин поручил сократить в школах число контрольных и проверочных работ

Президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, это необходимо для обеспечения обоснованного режима контроля знаний, а также актуальности мониторинга качества образования в России.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях», — поручил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что россияне должны почувствовать, что страна движется вперед и добивается успехов. Он также подчеркнул, что ориентиры программ партий должны быть тесно связаны с национальными интересами страны.