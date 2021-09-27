Путин поручил создать в России шоу про учителей

РИА Новости: Владимир Путин поручил создать с 2022 года телешоу Учитель года

Президент России Владимир Путин поручил начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В документе отмечается, что трансляция шоу будет проходить «с использованием зрелищных креативных подходов». Проект будут показывать на «общероссийском обязательном общедоступном канале».

Также президент поручил ежегодно финансировать телевизионную программу из федерального бюджета.

25 августа Путин предложил подумать, как организовать всероссийский конкурс «Учитель года», чтобы он был более зрелищным и популярным. В качестве примера президент привел популярное телешоу «Форт Боярд», передает ТАСС.

«Нужно нанимать креативные команды современные, которые в состоянии организовать такую работу [по организации конкурса]. Я уже упоминал какой-то там "Форт Боярд": хорошо бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать с нашими учителями, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать такие программы по различным [образовательным] направлениям и дисциплинам», — сказал президент.

Конкурс «Учитель года» проходит ежегодно с 1992 года. В 2020 году за это звание в финале боролись 15 лауреатов: педагоги из Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Москвы, Чечни, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Вологодской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Магаданской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей. Победителем был признан учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.