Путин заявил о необходимости движения России вперед

Россияне должны почувствовать, что страна движется вперед. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным и его заместителями, передает РИА Новости.

«Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед, что мы добиваемся успехов», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что ориентиры программы «Единой Россий» и других партий должны быть тесно связаны с национальными интересами страны. По его словам, это поможет обеспечить участие всего народа в их реализации.

Ранее Владимир Путин заявил, что главными врагами России являются бедность, проблемы в образовании, здравоохранении и инфраструктуре. Он заявил о необходимости повышения уровня благосостояния россиян.