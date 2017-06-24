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Школа — не место для творчества

Можно ли принести в систему образования что-то новое со стороны

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Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Сферу образования считают едва ли не самой консервативной. Хотя многие признают, что система обучения в российских школах далека от совершенства, она активно сопротивляется всему новому и прогрессивному, что может ее изменить. Консерваторы оправдывают такую позицию тем, что бесконечные эксперименты и нововведения разрушают единое образовательное пространство. Их оппоненты, в свою очередь, уверены, что без постоянного обновления в стремительно меняющемся мире наше образование обречено на деградацию. Эксперты Института образования Высшей школы экономики полагают, что истина где-то посередине. Уже несколько лет совместно с благотворительным «Рыбаков-фондом» они проводят конкурс инноваций в образовании, чтобы найти и поддержать действительно интересные и актуальные проекты. В этом году на конкурс поступило более 600 заявок. «Лента.ру» поговорила с организаторами конкурса и авторами некоторых весьма интересных идей.

Как назвать вагину?

Дарья Рахманинова, учитель, Москва

«Неудобный разговор» — проект о формировании сексуальной культуры у подростков. А также просвещение для родителей. Хотим сделать специальный интернет-портал. Для взрослых там будут лекции, вебинары о том, как говорить с детьми о сексе. Для подростков разрабатываем цикл мультфильмов об основах половой грамотности. Планируем говорить о многом: анатомия и физиология половых процессов; что такое сексуальное развитие; как проявляется пассивное и активное насилие; как сказать нет и избежать нежелательных половых связей.

В дальнейшем мы бы хотели сделать программу и для школ. Несмотря на то что у полового просвещения много противников — родители и дети думают об этом. Я преподаю биологию в школе, часто ездила как вожатая в детские лагеря. С молодежью много общаюсь. Их волнуют эти вопросы, но ответов им не дают ни в школе, где фактически введен запрет на половое просвещение, ни дома, где родители просто не знают как говорить с детьми на эти темы. Да и сами подростки зачастую стесняются таких разговоров с близкими. Где брать качественную проверенную информацию, подростки не знают, и остается только двор и интернет. Уж лучше никакого просвещения, чем такое. Конечно, встречаются адекватные сайты, которые можно было бы рекомендовать ребятам. Но они на английском языке и доступны немногим. Поэтому я решила, что должен появиться портал, где можно было бы без пошлости пообщаться на эти темы.

Мы сейчас делаем прототипы того, как это будет выглядеть. До этого я выступала с открытыми лекциями, чтобы понять, что больше всего интересует молодежь и родителей. Часто уровень сексуального просвещения не только ребят, но и их родителей оставляет желать лучшего. На моих лекциях обычно присутствуют образованные взрослые. Но даже их шокирует рекомендация, что 5-6 летнему ребенку можно объяснять, как правильно называется половой орган. Несколько раз задавали вопрос: «А правда, вагину можно называть вагиной?». И предлагают альтернативные названия. Например, киска. При этом куда более сложные анатомические названия, например желудочно-кишечный тракт, не вызывают у них никаких сомнений.

Подросткам интересно все. Но у них проблемы — в самом начале они теряются и просто не знают, о чем спросить. Или просто стесняются. Но когда начинаешь давать материал, то сразу появляются вопросы. По статистике, более 45 процентов подростков не владеют базовыми знаниями о средствах контрацепции. Россия находится на втором месте в мире по распространению половых инфекций среди подростков. Также Россия — один из лидеров по количеству подростковых беременностей и абортов. Без просвещения нам едва ли удастся решить эти проблемы.

Как управлять детьми

Ольга Жигалова, Дальневосточный федеральный университет

Педвуз должен сформировать основные компетенции у будущих учителей. Хотя бы научить их работать с разными коллективами. Но очень часто в вузе это сделать невозможно. Студенты, конечно, проходят практику. Но у каждого практиканта есть наставник, и он четко ставит перед своими подопечными задачи. В такой обстановке шаг вправо или влево сделать нельзя. Творчество тут не приветствуется. К тому же для практики за вузами закреплены передовые школы. А когда студент заканчивает вуз, он оказывается в совершенно другой среде. И молодой педагог просто не понимает, как работать с детским коллективом, где низкая мотивация, инфантильность, нежелание учиться.

Студенты жалуются на то, что во многих ситуациях просто теряются. Например, что делать, если треть класса не готова к уроку? Что сказать, если дети кричат, дурачатся? На самом деле, есть специальные техники управления. И за рубежом они изучаются. Хочется, чтобы и наши ребята об этом знали. Поэтому мы хотим создать обучающую игру «Управляй классом». В коллективе происходят какие-то вещи, студенту нужно решить, как на это реагировать. Ситуация либо усугубляется, либо становится лучше. Можно предпринять еще какие-то шаги, пока не наступит развязка.

Каждому — по способностям

Ирина Иванова, учитель, Санкт -Петербург

Я работаю в частном учебном заведении. У нас учатся дети с детсада и до 11-го класса. Поскольку школа частная, родители приходят с необычными запросами. И запросы, и понятия о качестве у всех разные. Кому-то нужен учитель-мегазвезда. Другому — чтобы рядом с домом все находилось. Третьим — чтобы успевал после музыкальной школы на английский. Кроме того, дети могут чем-то конкретным интересоваться или, наоборот, встречать в штыки то, что предлагают родители.

В этом году мы у себя в школе проводили тестирование детей на предмет выявления их талантов и способностей. А затем сделали портал HowKing. Это своего рода образовательный Booking.com. Наверняка многие бронировали гостиницу на этом сайте, выбирали разные опции для себя. Мы хотим, чтобы с помощью нашего сайта можно было бы составить образовательный маршрут ребенка. И при этом учитывались бы его индивидуальные способности, то есть результаты профориентационного тестирования. В этом маршруте могут учитываться и общеобразовательные школы, и художественные, и кружки, и летние лагеря. Мы хотим, чтобы с помощью этой системы можно было составить индивидуальное расписание занятий на день, на неделю, где все было бы учтено — и школьное расписание, и продолжительность дополнительных занятий, и то, как ребенок будет добираться до них.

Закрылись и сопротивляются

Диана Королева, директор конкурса

За три года мы отобрали 90 перспективных образовательных проектов. Один из самых известных — «Учитель для России». Это отечественная версия американской программы Teach For All. Она внедрена во многих странах, включая Великобританию, Индию и Китай. Из лучших выпускников вузов, причем желательно непедагогических, выбирают тех, кто готов на какой-то срок поехать в глубинку, чтобы работать в школе. Участникам выплачивается стипендия.

Есть социальный проект «Образ жизни». Авторы работают с обычными домашними детьми и с воспитанниками детдомов. Проект построен на организации выездных хостелов с самостоятельным проживанием. «Смешанный» коллектив детей живет какое-то время в квартире, сами себе готовят, ходят в магазин. Они приглашают к себе на обеды самых разных людей — от дворника, до руководителя бизнеса. И гости рассказывают им о своем образе жизни. Для детдомовцев это колоссальный опыт социализации.

Есть интересный сайт «Москва глазами инженера» — экскурсии и мастер-классы для всей семьи. Можно узнать об истории небоскребов, понять, как устроены мосты, построить свой Кремль. А в прошлом году приз зрительских симпатий получил проект «Билим». Эта идея парня и девушки из Киргизии, говорящих свободно на нескольких иностранных языках: русский, английский, турецкий, немецкий. Ребята помогают детям мигрантов преодолеть языковой барьер при обучении в российских школах.

Многие наши конкурсанты с системой образования никак не связаны. Но примерно половина работает в школах и вузах. Общая тенденция — образовательные госучреждения закрыты для новых идей, сопротивляются им. Об этом можно судить по тому, что практически все проекты заявляются как дополнительное образование. Их авторы понимают, что в программы школ и вузов новое внедрить очень сложно.

Администрация образовательных заведений неохотно идет на контакт, механизмы повседневной работы директоров школ и деканов не предусматривают возможности коммуникации, где можно было бы выслушать «активиста с улицы». Поэтому этих активистов находим мы. И с помощью своих ресурсов по мере сил помогаем преодолевать административные барьеры.

Наталья Гранина

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