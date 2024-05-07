Квартиру президента Молдавии затопило после инаугурации

После инаугурации квартиру президента Молдавии Майи Санду залили соседи

Соседи сверху залили квартиру президента Молдавии Майи Санду. Об этом она рассказала журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) в интервью, опубликованном в YouTube.

Жилплощадь главы Молдавии затопили после инаугурации в 2020 году. Президент сказала, что ничего страшного не случилось, и ущерб от залива оказался небольшим. Кадры из квартиры Санду можно увидеть в ее предвыборном интервью 2016 года. В этом многоквартирном доме она проживает до сих пор.

Прежде резиденцией молдавского руководства служила вилла в Кондрице, которую построили в 1960-х годах. Нынешний президент от нее отказалась, объяснив решение дополнительными расходами для бюджета. «Мне незачем селиться здесь, у меня есть своя квартира, где я нормально живу, как и жила до того, как я стала президентом. Я живу в Кишиневе, это ближе к работе, чтобы не тратить слишком много времени», — пояснила президент. По официальным данным, двухкомнатной квартирой в столице Санду владеет с 2003 года.

В последние годы президентская резиденция в Кондрице использовалось как убежище для украинских беженцев, затем в поместье задумали открыть культурный центр. Однако впоследствии оказалось, что инициатива потребует больших материальных вложений. «Иногда я приглашаю учеников или студентов из разных регионов страны и мы занимаемся хайкингом (пеший поход — прим. "Ленты.ру"). Я им показываю лес, мы говорим о том, что нужно больше посадить деревьев, потому что я продвигаю национальную программу по посадке лесов», — поделилась Санду.

На первом этаже здания размещена президентская охрана. Однако такое сопровождение, по словам президента страны, не мешает остальным собственникам. Санду призналась, что в хороших отношениях с другими жильцами. Также президент Молдавии рассказала, что готовит завтрак сама, а обед ей на работу приносит мать. Чаще всего она покупает продукты самостоятельно, иногда в этом ей тоже помогает родительница, заявила Санду.

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