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19:38, 7 мая 2024Экономика

Квартиру президента Молдавии затопило после инаугурации

После инаугурации квартиру президента Молдавии Майи Санду залили соседи
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Соседи сверху залили квартиру президента Молдавии Майи Санду. Об этом она рассказала журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) в интервью, опубликованном в YouTube.

Жилплощадь главы Молдавии затопили после инаугурации в 2020 году. Президент сказала, что ничего страшного не случилось, и ущерб от залива оказался небольшим. Кадры из квартиры Санду можно увидеть в ее предвыборном интервью 2016 года. В этом многоквартирном доме она проживает до сих пор.

Прежде резиденцией молдавского руководства служила вилла в Кондрице, которую построили в 1960-х годах. Нынешний президент от нее отказалась, объяснив решение дополнительными расходами для бюджета. «Мне незачем селиться здесь, у меня есть своя квартира, где я нормально живу, как и жила до того, как я стала президентом. Я живу в Кишиневе, это ближе к работе, чтобы не тратить слишком много времени», — пояснила президент. По официальным данным, двухкомнатной квартирой в столице Санду владеет с 2003 года.

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В последние годы президентская резиденция в Кондрице использовалось как убежище для украинских беженцев, затем в поместье задумали открыть культурный центр. Однако впоследствии оказалось, что инициатива потребует больших материальных вложений. «Иногда я приглашаю учеников или студентов из разных регионов страны и мы занимаемся хайкингом (пеший поход — прим. "Ленты.ру"). Я им показываю лес, мы говорим о том, что нужно больше посадить деревьев, потому что я продвигаю национальную программу по посадке лесов», — поделилась Санду.

На первом этаже здания размещена президентская охрана. Однако такое сопровождение, по словам президента страны, не мешает остальным собственникам. Санду призналась, что в хороших отношениях с другими жильцами. Также президент Молдавии рассказала, что готовит завтрак сама, а обед ей на работу приносит мать. Чаще всего она покупает продукты самостоятельно, иногда в этом ей тоже помогает родительница, заявила Санду.

Ранее председатель турецкого Центробанка призналась, что в 44 года переехала к родителям. Стамбул оказался слишком дорогим городом для главы регулятора.

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      Виктория Клабукова
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