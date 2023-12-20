Глава турецкого Центробанка переехала к родителям из-за высоких цен на жилье

Высокие цены на жилье вынудили главу ЦБ Турции переехать к родителям

Председатель турецкого Центробанка Хафизе Гайе Эркан в 44 года переехала к родителям. Причина — в высокой инфляции и росте цен на недвижимость в стране, поделилась она в интервью газете Hürriyet.

Стамбул оказался слишком дорогим городом для главы регулятора — позволить себе там жилье Эркан не может. «Как Стамбул может быть дороже Манхэттена?» — задалась вопросом она в разговоре с журналистом издания. Эркан есть с чем сравнить: до своего назначения на пост председателя ЦБ она 20 лет жила и работала в Соединенных Штатах, в том числе в финансовом конгломерате Goldman Sachs.

Обсуждая ситуацию на рынке недвижимости, риелтор предложил чиновнице посмотреть цены на лук в продуктовом магазине. Зарплата Эркан составляет 161 тысячу турецких лир (500 тысяч рублей) без учета дополнительных выплат, сообщает «МК-Турция». Для решения жилищного кризиса в стране Эркан предложила увеличить количество единиц социального жилья.

На фоне инфляции жилье в Турции подорожало почти вдвое за 2023 год, стоимость аренды — на 137 процентов. По итогам 2022 года Турция стала мировым лидером по росту цен на съемное жилье.

Ранее аналитики подсчитали, что для аренды квартиры в центре Стамбула, Измира и Анкары необходимо получать в месяц около двух-трех тысяч долларов. Чтобы позволить себе снимать жилье в Бешикташе, придется зарабатывать более 3,2 тысячи долларов.

